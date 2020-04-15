Планы властей относительно возможного ослабления карантина в Украине провалились
Об этом в своем новом видеообращении рассказал известный украинский телеведущий Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.
По его словам, у правительства не получилось "закидать шапками" вирус.
"Что касается карантина. Похоже, что планы нашего правительства закидать шапками вирус и выйти на работу накрываются медным тазом. Министр Степанов сообщил, о том, что карантин, скорее всего придется продлить", - утверждает телеведущий.
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Пальчевский также в контексте мировой пандемии предупредил, что ограничительные меры в США, возможно, продлятся до 2022 года.
"Это накладывает на нас, нищую страну, особую печать. Какое-то испытание... И я сегодня подумал. Такое большое количество людей заболевает в церквах, так много руководство страны сделало для того, чтобы последние 30 лет у нас строили в три раза больше церквей, чем школ. И вот результат... Так где же оно, Божье проведение? За что нам такие наказания? Все ходят, молятся, а результат прямо противоположный. Наверно, Бог все-таки находится не в здании, а внутри каждого из нас", - сделал жесткий вывод телеведущий.
"Но эти черти-антихристы, которые нами руководят 30 лет, занялись внешним богослужением и богопочитанием, а сами - дьявольски рвали страну на части. Лишили ее науки, медицины, санитарии и, самое главное, надежды... Надежда остается только на правду, которую мы и будем нести, несмотря на то, что СБУшники, почему-то, наезжают не только на воров, но и на тех, кто говорит правильное людям", - мощно резюмировал Андрей Пальчевский в своем видеообращении.
Напомним, Пальчевский разнес власть из-за подготовки к карантину в Украине: "Необходимо наказать".
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