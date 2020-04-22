Стало відомо, які питання розглядатимуть народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради у п'ятницю, 24 квітня

Порядок денний оприлюднив депутат Ярослав Железняк, передає Politeka.net, зазначивши, що за попередньою інформацією, планується проведення в один день відразу двох засідань. Серед питань:

скасування постанов проти змін до Регламенту (розблокування підписання закону про особливу процедуру прийняття "антиколомойского" законопроекту);

скасування постанови проти децентралізації;

поліпшення виборчого законодавства;

безпеку використання ядерної енергії;

штрафні бали;

зміни, що стосуються НАБУ (ідеться про норму, яка не дозволила звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ);

фонд підтримки фермерів;

внутрішній водний транспорт;

врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії;

ціноутворення у будівництві автомобільних доріг;

створення Тимчасової слідчої комісії щодо заяв екс-міністра Ігоря Уманського.

Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація, що на засіданні 24 квітня Рада може призначити колишнього губернатора Одещини Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ.

"Плануємо розглянути питання щодо Саакашвілі, якщо голоси на п'ятницю", - повідомив один з керівників фракції "Слуги народу". Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію.

Відзначимо, не всі в президентській партії одностайні щодо такого призначення. Так, досить різко з цього приводу висловився нардеп Максим Бужанський.

"Дуже незручно нагадувати, але вся країна ржала спостерігаючи, як Саакашвілі намагається працювати головою Одеської обласної адміністрації. Як він метався по антикорупційним форумів, поки одесити намагалися відкопати під'їзди до міста, наглухо занесені снігом", - заявив депутат.

Нагадаємо, Ситник не вказав у декларації відпочинок.

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