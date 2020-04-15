В Україні з 15 квітня на період надзвичайної ситуації уряд прийняв рішення про регулювання цін на популярні продукти і ліки

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної ради економічного розвитку України Олексій Дорошенко, передає Politeka.net. Моніторинг поширюється на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів і 2 медичних товари (маски і рукавички).

Так, під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне в/с, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% і мінеральна вода без газу.

За словами Дорошенка, якщо будуть підстави, то перелік продукції, що підлягає регулюванню, може вирости (у Франції, наприклад, контролюють ціни близько тисячі товарів).

Чиновник додав, що якщо заклад торгівлі планує підвищувати ціну на ці товари, то зобов'язана через електронну форму сообщть в Госпропотребслужбу.

"На виробників або постачальників це регулювання не поширюється. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах і аптеках, і мати можливість впливати і на виробників або імпортерів, якщо ціни ростуть без економічного обґрунтування", - зазначив Дорошенко.

Держрегулювання цін було скасовано три роки тому. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукту.

Раніше ми повідомляли, за останній тиждень подешевшали картопля, морква і капуста. Зокрема зараз оптові ціни на картоплю опустилися до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною такої ситуації називають збільшення пропозиції імпортної картоплі. Оператори оптових компаній розповіли, що зараз на українському ринку пропонується якісний торішній картопля білоруського виробництва. При цьому цікаво відзначити, що ціни на нього не відрізняються від вітчизняного.

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