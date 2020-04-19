Стало відомо, як держава в умовах карантину буде регулювати ціни на продукти

Про це пише Politeka.net.

Введення обмежувальних заходів підтвердило той факт, що виробники і продавці не упускають можливість, щоб заробити на підвищеному попиті.

Тому Кабмін вирішив регулювати ціни на певні продукти, а за розцінками будуть стежити в Мінекономрозвитку.

Зокрема, держава буде "стежити" за цінами на такі соціальні продукти: гречка, цукор, борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця першої категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% і мінеральна вода без газу.

"По-перше, це дозволить робити якісний моніторинг. По-друге, вперше вода для пиття потрапила в соціально значимі товари. По-третє, якщо будуть підстави, то перелік продукції, що підлягає регулюванню, зможуть розширити", - стверджує експерт Олексій Дорошенко, коментуючи ініціативу уряду.

Більш того, держрегулювання також буде стосуватися медичних масок і рукавичок як засобів індивідуального захисту під час пандемії китайського вірусу.

За словами іншого економіста Олега Пендзіна, регулювання цін допоможе українцям, які через карантин не мають достатньо часу для пошуку більш дешевих товарів.

"По суті, ми створили монополії, але без будь-яких механізмів контролю за цінами. Тому запровадження державного регулювання в даний час є надзвичайно актуальним, на мій погляд", - підкреслив аналітик.

Раніше ми повідомляли, за останній тиждень подешевшали картопля, морква і капуста. Зокрема зараз оптові ціни на картоплю опустилися до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною такої ситуації називають збільшення пропозиції імпортної картоплі. Оператори оптових компаній розповіли, що зараз на українському ринку пропонується якісний торішній картопля білоруського виробництва. При цьому цікаво відзначити, що ціни на нього не відрізняються від вітчизняного.

Нагадаємо, незамінний продукт повністю зникне в Україні, запастися не встигнуть: до чого готуватися.

Також Politeka писала, що відбувається з цінами на продукти і скільки доведеться заплатити за великодній кошик в 2020 році.