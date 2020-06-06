У Украины есть альтернативы кредитам МВФ, однако страну буквально заставляют полагаться на эти деньги

Об этом в интервью Politeka Online рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он привел в пример США, которые жестко защищают свой внутренний рынок от чужих товаров и лоббируют экспорт своих товаров в другие страны. По словам эксперта, Украина делает все наоборот, выходя на свободный рынок без какой-либо защиты для своих производителей.

«Таким образом мы не даем шанс ему даже появиться», - подчеркнул Атаманюк.

Он задался вопросом о том, есть ли в правительстве Украины патриоты, которые готовы помочь местным производителям дорасти до того, чтобы конкурировать с зарубежными.

«Или у нас в правительстве люди, которые готовы выполнять любые требования внешнего влияния только ради того, чтобы быть на должности», - заявил Атаманюк.

Он добавил, что сейчас правительство стоит перед выбором, составлять ли свою программу по требованиям МВФ, что предусматривает повышение тарифов и урезание зарплат определенным категориям бюджетников, или предоставить программу, которая противоречит меморандуму с МВФ.

«Если они возьмут этот меморандум и назовут это «программа правительства Украины» с датами, с фактическим ухудшением по всем направлениям жизни украинцев, первое – это люди сразу выйти могут, сразу снести это правительство. Все рейтинги обвалятся и вынуждены будут перезагружать власть. Поэтому будут играть вот в таком состоянии, рассказывать, что «мы перепишем», будут работать просто без программы», - пояснил эксперт.

Напомним, Атаманюк озвучил космическую сумму убытков, которые власть нанесла Украине.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, кто положил глаз на украинскую таможню.

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле.