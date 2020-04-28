Уволенные главы налоговой и таможенной служб Сергей Верланов и Максим Нефёдов нанесли Украине огромные убытки

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз). По его словам, каждый из них нанес государству убытков примерно по 200 миллиардов гривен.

«Что такое 200 миллиардов гривен – это 8 миллиардов долларов. А мы нагибаем общество, чтобы за бесценок выставить на торги нашу землю, борясь за 5,5 млрд долларов помощи МВФ. Идем на такие уступки», - объясняет экономист.

Эксперту понятно возмущение общества, ведь в этих ведомствах ежедневно пропадали огромные суммы, а в это время власти сокращали расходы на бюджетников.

«Тут таможня не добирает 300 млн в день, налоговая рисует выполнение плана в первом квартале за счет невозмещенного налога на добавленную стоимость. Они это все делают, а параллельно мы забираем 1,5 млрд субвенций для учителей. Учителя сейчас будут получать голые оклады нищенские», - подчеркнул Атаманюк.

По его словам, одно тянет за собой другое. С таким подходом талантливого ребенка в Украине очень трудно стимулировать идти учиться в педагогический, так как он изначально понимает, на какую зарплату может рассчитывать. Он напомнил о буме в сети, когда стало известно, что в бюджет не заложили деньги на зарплату медикам-интернам.

«Что такое медик-интерн? Это врач, который отучился 6 лет. Тяжелее всего учиться в медицинском университете, а ответственность самая большая. Большинство наших врачей прекрасные умные люди, но они поставлены в такие условия, что у них нет доступа к современным технологиям, оборудованию, семинарам международным. В итоге, они 6 лет отучились, идут на работу. Интернатура – это как практика, но они полностью делает ту работу, которую и врач со стажем. А ему говорят: три года не будешь получать зарплату. Ситуация аховая», - отмечает экономист.

Напомним, что Атаманюк раскрыл украинцам глаза на масштабы хищений: "Налоговая и таможня воруют 15 млрд. в месяц"

Как сообщала Politeka, украинцы массово поддержали петицию Атаманюка к Зеленскому, новые подробности: "С нами правда!".

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по регулированию цен в Украине: «Власть уничтожает малый бизнес».