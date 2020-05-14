Украинцы совсем скоро могут остаться без выплат

В эфире Politeka On-line экономический эксперт Юрий Атаманюк рассказал, что ждет украинцев при продлении карантина.

«Если вот сидим, и как оно есть, то тенденция будет только ухудшаться. Только будет больше процент неплатежей в коммунальной сфере. Сейчас неделя пройдет, зафиксируют вот, добавилось еще 30 тысяч безработных, увеличить надо выплаты. Денег в бюджете нету. На сегодняшний день ситуация так складывается, что в июне, в июле выплаченная пенсия будет считаться просто чудом», - отметил эксперт.

Атаманюк рассказал, что проблемы с выплатами в Украине начались уже сейчас.

«Ведь мы же видим, что происходит. Ведь с одной стороны мы видим, что правительство обещало выплатить мизерные в абсолютной величине надбавки медикам, и выплатили только в одной области, именно тем, которые борются с вирусом, а всех остальных медиков забыли. Перестали платить интернам. Учителей переводят массово на минималку. И эта процедура продолжается», - заявил экономист.

Более того, сейчас нет уверенности в том, что правительство имеет план выхода из этого кризиса, считает эксперт.

«Понимает ли правительство, что делать и как делать, вот тут у меня большие сомнения», - подытожил Атаманюк.

Напомним, Атаманюк предупредил украинцев о потере зарплаты из-за масштабных хищений.

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