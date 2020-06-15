Введение карантина в Украине в связи с китайским вирусом было скорее политическим решением, нежели медицинским

Такое мнение в интервью Politeka Online высказал экономический эксперт Андрей Новак. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, по медицинским показаниям в стране не было ни малейших оснований вводить такие жесткие ограничения.

«Согласно украинскому законодательству, эпидемией соответственно тому количеству населения, которое есть в Украине, считается, когда одной опасной болезнью заболели от 200 тысяч граждан. У нас же на третьем месяце карантина зарегистрированных после тестов больных на коронавирус только около 30 тысяч», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что и сейчас в стране нет оснований для карантина.

«И беда в том, что это решение не медицинское, а политическое, самые худшие последствия этого решения – экономические», – подчеркнул он.

Властям, которые заверяли, что, не введи они карантин, у нас была бы катастрофа и огромная смертность, Новак привел в пример Швецию. Из ограничений там только на короткое время закрыли университеты и запретили собираться более 500 человек в одном месте. И сейчас количество зарегистрированных больных в Швеции при их уровне тестирования и медицины в целом меньше, чем в Украине.

Что же касается обещанного роста смертности, то его нет.

«Я общался уже не с одним врачом украинским, задавая им вопрос, выросла ли общая смертность за первое полугодие в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого или позапрошлого года. Ответ один: «Даже ниже». За исключением ДТП и потерь на фронте», – отметил гость эфира.

Он также добавил, что ограничения, которые действовали в Украине, вводятся только в случае, когда в стране объявлено чрезвычайное положение. Однако его в стране не было, а значит, вся история с карантином весьма непрозрачная.

Сколько экономике понадобится времени, чтобы вернуться в норму, зависит от того, как долго продлится карантин.

«Карантин на три месяца – это одни экономические потери. Карантин, не дай Бог, на 5-6-9 или 12 месяцев – это уже совсем другие экономические потери и совсем другой период нужен будет для возвращения к ситуации предкарантинной. Но нельзя все беды в экономике списывать только на карантин», – подчеркнул экономист.

Напомним, блогер рассказал о возможном введении второго жесткого карантина в Украине.

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