С 15 июня Кабинет министров вводит новые правила карантина для пассажиров, которые прилетают в Украину

Как сообщает Politeka.net, об ограничениях при международных перелетах во время брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

После возобновления авиасообщения страны мира разделятся на "красные" и "зеленые", правила для которых будут отличаться. В "красную" входят те государства, где очень высокая заболеваемость, еще хуже, чем в Украине. Максим Степанов назвал конкретные цифры, по которым чиновники будут делить страны:

"Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем ‒ "красная" зона, с меньшим ‒ "зеленая".

Для иностранцев, которые захотят прилететь в Украину, Кабмин вводит еще одно важное правило - обязательное наличие медицинского полиса. При этом страховка должна покрывать лечение при заболевании китайским вирусом. Пассажиры из "красной" зоны обязаны также проходить обсервацию или сидеть на самоизоляции, а вот людей из "зеленой" избавят от таких ограничений.

Напомним, правила карантина внезапно решили изменить, Шмыгаль предупредил украинцев: "с 15 июня можно будет...".

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