Волонтерка Маруся Зверобой своими грубыми высказываниями о президенте Украины Владимире Зеленском сыграла на руку Кремлю

На днях Зверобой, известная по судебному иску Зеленского против нее, оказалась в эпицентре громкого скандала, связанного с антисемитскими высказываниями и словами о расправе над его семьей.

Как сообщает Politeka.net, скандальное заявление Зверобой прокомментировал украинский журналист и телеведущий Олесь Доний для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я заходил на ее страницу Телеграм, Зверобой уже удалила скандальный пост, но никаких извинений и опровержения попросту нет. То есть она ничего не объяснила. Теоретически у каждого можно сломать почту, но мы об этом сразу заявляем. У нее же об этом ничего нет, она никак не пояснила своих антисемистских высказываний в сторону президента Украины", - отметил Доний.

Эксперт акцентировал внимание на том, что оппозиция к действующей власти - это абсолютно нормальное явление, оно есть в каждой стране. Каждый человек имеет право поддерживать власть или стоять в оппозиции. Но Зверобой вышла за допустимые границы со своими антисемитскими заявлениями, выступая против действующей власти в Украине. Тем самым она сыграла на руку Путина и Кремля.

"Антисемитские высказывания осуждают во всех странах Европы и США. Когда ксенофобские настроения проявляются - это может привести к ухудшению политической и социальной ситуации в Украине. В этом заинтересован и президент РФ Владимир Путин. То есть, любой раскол в Украине за религиозным, языковым и политическим признаком играет на руку Путину", - заявил Доний.

Он предупредил украинцев, что когда они начинают говорить на кого-то "недоукраинец", "малорос" или закидать какие-то обвинения со стороны этнического происхождения - они подыгрывают Путину и Кремлю.

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