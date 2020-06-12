Президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно выяснить причины роста заболеваемости китайским вирусом в стране

Такое заявление он сделал 12 июня на селекторном совещании по предотвращению распространения вируса. Именно в этот день появились результаты анализов первой леди Елены Зеленской, которые подтвердили наличие у нее вируса.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что увеличилось количество тестирований, и за сутки в среднем проводится около 20 тысяч ПЦР - и ИФА-тестов. Рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Поэтому прежде чем ужесточать карантин, необходимо точно установить причины роста заболеваемости.

Напомним, сегодня Елена Зеленская заявила, что у нее подтвердился китайский вирус. При этом добавила, что известие очень ее удивило, ведь вся их семья придерживается необходимых правил.

Также супруга Зеленского рассказал, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении.

Напомним, в Украине зафиксировали 689 новых больных китайским вирусом за сутки 10 июня. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии.

Всего за время пандемии китайский вирус обнаружили у 29 753 жителей Украины, более 13,5 тысяч выздоровели, 870 человек скончались.

За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания, одновременно 426 больных выздоровели, 16 человек умерли от осложнений.

Напомним, Елена Зеленская угодила в скандал с врачом, президент не сдержался: "У первой леди должны быть...".

Как сообщала Politeka, Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом.

Также Politeka писала, что Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди.