Скандал между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главой его Офиса говорит о том, что ситуация критическая

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, досколльте до конца).

«Больше всего меня удивила история Богдана с Зеленским. Первый рассказал, что думает про второго, и наоборот. Но тут официальный советник или помощник Ермака говорит о том, что слова Богдана это "кокаиновые сны". Условно говоря, он сказал, что это наркоман-кокаинщик, и что он нанюхался, вот ему это и приснилось. У меня вопрос: так что, вы наркоманов на должности назначали? Или у вас все там наркоманы?» - отметил он.

Нынешняя ситуация, утверждает Томенко, говорит лишь о том, что это начало конца команды Зеленского.

«Раньше было немного по-другому. Атаковали окружение президента, боролись за доступ к нему. У меня ощущение, что эмоционально и политически, что это начало конца команды Зеленского», - подчеркнул он.

Действия власти Томенко сравнил с ведением грузовика, который неумелые водители завели в туннель без света.

«Люди пришли в систему, в которой они ничего не понимают. И они за этот период еще ничему не научились. Что не возьми - их действия не связаны одно с другим. Это говорит об абсолютном непонимании. Это как люди ведут КАМАЗ, завели в туннель, и там точно света уже не будет», - уточнил он.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".