Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Андрей Холодов рассказал, как можно снизить цены на бензин на отечественных заправках.

Он намекнул, что Украине для снижения цен на бензин нужно смотреть в сторону Европейских стран и перенимать их опыт.

Как сообщает Politeka.net, Андрей Холодов рассказал всю эту информацию в интервью для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«Цены на бензин — это вопрос подхода, если вы путешествуете по Европе, то вы можете заметить, что в течении пару дней меняются цены на заправках на бензин. Потому что эти все цены привезены к мировым котировкам стоимости нефти», - сказал депутат.

Нардеп также уточнил, что главным регулятором цен на бензин, должен выступать Антимонопольный комитет Украины, но он не качественно выполняет свою работу.

«У нас вроде эта процедура тоже есть, но она не работает. Антимонопольный кабинет и его постоянный надзор за этим рынком может это регулировать. Я думаю, что это не качественная работа, а может быть не желание работать в интересах людей и нежелания сэкономить их деньги, которые им очень нужны».

На вопрос журналистки о том, нужно ли менять руководителя Антимонопольного комитета и все его руководство, депутат ответил следующее:

«Да, я уверен в том, что такой способ даст максимальный результат», - коротко сказал Холодов.

Ранее сообщалось, что розничная стоимость бензина всех марок 4 июня выросла в пяти областях Украины, в остальных регионах страны цены не изменились.

Так, цены на бензин марок А-92 и А-95 подскочили в Днепропетровской (+10 коп.), Закарпатской (+1 коп.), Ивано-Франковской (+2 коп.) и Львовской (+1 коп.) областях. А бензин марки А-95+ подорожал в Днепропетровской (+22 коп.) и Киевской (+2 коп.) областях. В остальных регионах цены остались на прежнем уровне.

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