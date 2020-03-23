Цены на автомобильное топливо в Украине в ближайшее время могут здорово измениться из-за турбулетности, которая сейчас наблюдается на нефтяном рынке

Транспортные ограничения, вызванные коронавирусом, привели к тому, что цены на АЗС в Европе падают до рекордных уровней, передает UBR.ua.

"Если бы меня спросили несколько дней назад, на сколько упадет бензин, я бы посчитал, что долларов на 150 на тонне. Две недели назад я бы посмеялся над теми, кто бы сказал, что тонна бензина на европейском рынке, которая стоила тогда $475, будет стоить $217, и отправил бы его к психиатру. Не помню, в какие годы была такая цена бензина", - говорит эксперт энергорынка Леонид Косянчук.

Происходящее не может не сказаться и на ценах в Украине. Однако важно отметить, что цена бензина у нас в стране зависит еще и от курса гривны. Таким образом, эти два ключевые фактора действуют в разных напровлениях – на понижение и повышение цен.

Вместе с тем, эксперты ожидают, что если карантин продлят после 3 апреля, то стоимость литра бензина А-95 снизится с нынешних 25-26 до 20 грн. Однако, это может произойти, если курс доллара у нас в стране не вырастет до 35-40 грн/$.

Экономисты добавляют, что ситуация слишком непредсказуемая, и тенденции для Украины в любой момент могут кардинально измениться. Цены на нефть демонстрируют такую же волатильность, как во время войны в Персидском заливе в январе 1991 года и в декабре 2008, когда бушемал мировой финансовый кризис.

Экономически обоснованной считает цену на нефть в $35-45 и аналитик Андрей Шевчишин, поскольку именно исходя из нее сформированы бюджеты России и Саудовской Аравии, которые испытывают сильный дискомфорт от обвала цен. Однако политические войны на нефтяном рынке на фоне рецессии мировой экономики и введение массового карантина делают ценовые колебания слишком непредсказуемыми.

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