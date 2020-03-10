Стало известно, как падение нефтяных котировок на мировых биржах отразится на украинском бензине

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook рассказал эксперт Леонид Косянчук.

По его словам, украинцам не стоит ожидать снижения цен на топливо на фоне падения нефтяных котировок.

Как утверждает аналитик, цены упали не на "нефть вообще", а на майские фьючерсы. То есть, на контракты, которые обязывают продавцов поставить черное золото в будущем.

Он также предупредил, что снижение цен на бензин на украинских заправках может произойти не раньше июля 2020 года.

"Таким образом, если эта дешевая нефть поступит на перерабатывающие заводы в апреле-мае, то снижения цен на нефтепродукты следует ожидать никак не раньше июля месяца, и то – с большой долей оптимизма, так как там своя биржа, на которой котировки зависят не только от стоимости исходного сырья", – подчеркнул Косянчук.

Ранее мы рассказывали о том, что в марте возможно подорожание топлива в Украине. Отмечается, что уже два месяца подряд продолжается конфликт белорусов с россиянами относительно поставок нефти в Беларусь. Соответственно, поставки белорусских нефтепродуктов на наш рынок сильно упали.

Пока дефицит не ощущается, благодаря накопленным ранее запасам. Онако, если ситуация не изменится, а белорусские заводы не увеличат производство и поставки дизтоплива в Украину, то нехватка горючего на наших АЗС вполне может произойти. И соответственно стоимость дизтоплива вырастет.

По прогнозам экспертом, в связи с климатическим особенностями в нынешнем сезоне может увеличиться предстоящий мартовский баланс минимум на 5%, или на 30 тысяч тонн.

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