Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак в эфире Politeka Online.
По его словам, есть разница в том, что президент говорит в интервью украинским и Западным СМИ.
"Я не могу понять, почему он с собственным народом не обсуждает Путина? Это же его не канадские граждане избрали президентом? Не они вручили ему мандат на то, чтобы в Украину пришел мир. Хотелось бы услышать от главы государства какие-то месседжи", - считает эксперт.
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По его словам, президент Украины еще не готов к переговорам с Владимиром Путиным.
"Фраза Зеленского "верить Путину или нет" - это фраза человека, который точно пока не готов к двухсторонним переговорам. Путину не надо верить или не верить. Глава украинского государства должен вести свою политику, которая отражает национальные интересы Украины. Это (фраза Зеленского - ред.) свидетельствует о том, что Владимир Александрович, как глава Украины пока не понимает и не готов к дальнейшему серьезному диалогу в существующем формате. И нет никакого плана, о котором нам говорят", - отметил он.
В то же время эксперт уверен, что Владимиру Зеленскому в любом случае нужно встречаться с Владимиром Путиным.
"Верить нельзя никому, но есть интересы, которые нужно защищать. Есть ощущение, что нельзя принести на Донбасс мир без участия Путина", - заключил он.
Напомним, в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail" Владимир Зеленский заявил, что хочет провести очередную встречу лидеров государств Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.
"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский сделал признание о переговорах с Путиным: "для нас это возвращение территорий".
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