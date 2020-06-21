Украинский политик Андрей Парубий сделал неожиданный выпад в сторону президента Украины Владимира Зеленского

Поводом для этого послужило судебное заседание для избрания экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения. Ранее Парубий призывал украинцев выйти на Майдан в пользу "Европейской Солидарности", а теперь "угрожает" Зеленскому "поездкой в Ростов", пишет "Главред".

Он назвал Зеленского "копией Януковича", который сейчас пытается всеми возможными способами запугивать украинцев, но у него это совершенно не получается.

"А кто такой Зеленский? Перед выборами я сказал, что Зеленский ‒ это такая маленькая карикатурная копия Януковича. Тогда мне не верили, говорили: "Нет, это же новое поколение, новые люди". Где он был, когда мы были на Майдане? Где он был, когда мы были в АТО? Это беда, что к власти в Украине допустили такое недоразумение. И он сегодня пытается быть страшным, запугать всех нас, но он для нас остается всего лишь смешным комиком 95 квартала", ‒ сказал он.

Более того, Парубий призвал сторонников Порошенко совершать действия, которые нужны для того, чтобы Зеленский повторил судьбу Януковича.

"Нас не сломал Янукович, нас не сломал Путин. И тем более не испугает маленький Зеленский. Мы должны приближать тот день, когда Зеленского мы отправим с поста президента вслед за Януковичем в Ростов. Уверен, что этот день придет уже скоро", -заявил Парубий.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.