Украинский политик Андрей Парубий сделал неожиданный выпад в сторону президента Украины Владимира Зеленского
Поводом для этого послужило судебное заседание для избрания экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения. Ранее Парубий призывал украинцев выйти на Майдан в пользу "Европейской Солидарности", а теперь "угрожает" Зеленскому "поездкой в Ростов", пишет "Главред".
Он назвал Зеленского "копией Януковича", который сейчас пытается всеми возможными способами запугивать украинцев, но у него это совершенно не получается.
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"А кто такой Зеленский? Перед выборами я сказал, что Зеленский ‒ это такая маленькая карикатурная копия Януковича. Тогда мне не верили, говорили: "Нет, это же новое поколение, новые люди". Где он был, когда мы были на Майдане? Где он был, когда мы были в АТО? Это беда, что к власти в Украине допустили такое недоразумение. И он сегодня пытается быть страшным, запугать всех нас, но он для нас остается всего лишь смешным комиком 95 квартала", ‒ сказал он.
Более того, Парубий призвал сторонников Порошенко совершать действия, которые нужны для того, чтобы Зеленский повторил судьбу Януковича.
"Нас не сломал Янукович, нас не сломал Путин. И тем более не испугает маленький Зеленский. Мы должны приближать тот день, когда Зеленского мы отправим с поста президента вслед за Януковичем в Ростов. Уверен, что этот день придет уже скоро", -заявил Парубий.
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Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.
Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.