Украинский президент Владимир Зеленский назвал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным «трудной работой»

Об этом он заявил в интервью изданию The Globe and Mail.

По словам главы украинского государства, у него не было времени выбирать, верить или нет на слово Путину.

Тем не менее, несмотря на все сложности, Зеленский видит некоторые сдвиги в переговорах. Среди таковых он назвал обмен пленными.

«Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий. Я верю в это и у меня есть время», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин уверен, что визит главы украинского государства в Москву – это только вопрос времени.

Об этом он заявил во время интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отвечая на вопрос, возможно ли появление президента Украины в Кремле, кто бы это ни был, глава РФ ответил предельно ясно:

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем».

Когда была затронута тема украинско-российских отношений, российский президент предпочел обойти стороной все, что касается оккупации Крыма, а также войну на Донбассе, где украинские защитники противостоят российским военным. То, что сейчас происходит между двумя странами, Путин назвал «разногласием» РФ с властями Украины, в который раз озвучив мантру о том, что украинцы – «братский народ».

Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.

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