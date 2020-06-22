Украинский президент Владимир Зеленский назвал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным «трудной работой»
Об этом он заявил в интервью изданию The Globe and Mail.
По словам главы украинского государства, у него не было времени выбирать, верить или нет на слово Путину.
Тем не менее, несмотря на все сложности, Зеленский видит некоторые сдвиги в переговорах. Среди таковых он назвал обмен пленными.
Горячая Даша из "Холостяка" посветила бесконечными ножками в экстра-мини: "Какая сладкая"
Удар по доллару и евро, новые правила получения пенсий и ужесточение карантина – главное за ночь
Украинка с 13-м размером бюста показала свою прелесть, заставив мужчин краснеть: глаз не оторвать
У Зеленского удивили странным поступком на прощании с отцом Порошенко: "приехали люди с барсетками и..."
«Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий. Я верю в это и у меня есть время», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин уверен, что визит главы украинского государства в Москву – это только вопрос времени.
Об этом он заявил во время интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Отвечая на вопрос, возможно ли появление президента Украины в Кремле, кто бы это ни был, глава РФ ответил предельно ясно:
«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем».
Когда была затронута тема украинско-российских отношений, российский президент предпочел обойти стороной все, что касается оккупации Крыма, а также войну на Донбассе, где украинские защитники противостоят российским военным. То, что сейчас происходит между двумя странами, Путин назвал «разногласием» РФ с властями Украины, в который раз озвучив мантру о том, что украинцы – «братский народ».
Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.
Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.