Российский президент Владимир Путин пригрозил Украине «ухудшением отношений»

Поводом для такого заявления стали слова его украинского коллеги Владимира Зеленского в январе 2020 года о роли СССР в развязывании Второй мировой войны, передает «Диалог.ua».

Как известно, во время визита в Польшу президент Украины назвал СССР в числе государств, развязавших Вторую мировую войну. Более того, первопричиной войны, по его словам, стал «сговор тоталитарных режимов». Зеленский также отметил, что первой от этого ужаса пострадала Польша.

Такие слова очень задели самолюбие Путина. Во время интервью, фрагмент которого был показан на центральном пропагадистском канале РФ, он заявил о том, что из-за таких слов произойдет «ухудшение отношений между Украиной и Россией».

Отвечая на вопрос о том, можно ли такое заявление трактовать как завуалированное предупреждение Зеленскому о том, что его слова могут иметь последствия и лично для Президента Украины, Путин заявил:

«Негативно скажутся. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».

Ранее мы писали, что попытка Зеленского урегулировать конфликт, а потом все бросить, сославшись на неуступчивость другой стороны, не пройдет бесследно. Импровизация в кризисные моменты в желании совместить жесткий конфликт с Москвой и тут же демонстрировать открытость, аукнутся государству. Такое мнение озвучил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

«Украина рискует окончательно превратиться в обстоятельство международной политики, утратив остатки инициативы и способностей формировать повестку дня… – считает эксперт. – Теперь нас ждут годы вооруженного конфликта и перспектива превращения Украины в инструмент других государств».

Напомним, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу.

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