Украину от США не ждет ничего хорошего после скандала с "пленками Байдена - Порошенко"

Об этом в эфире Politeka-Online заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украине ничего хорошего (после президентских выборов в США - ред.) не будет, к сожалению. При любом раскладе мы здесь проигрываем. Вопрос в том, на сколько. Потому что мы стоим в некомфортной ситуации - в США и демократы и республиканцы расчитывают на то, что украинское правительтво поможет им подыграть. Что является взаимоисключающими вещами", - утверждает Пономарев.

Он добавил, что Украине ни в коем случае нельзя этого делать, так как на данный момент уверенно сказать, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, невозможно.

"Если бы мы были на 90% уверенны, что там останется Трамп или наоборот придет Байден, то в эту игру можно было бы сыграть. Но сейчас этого предсказать нельзя. Ситуация 50/50, а значит есть риски для страны, если мы встанем на одну или другую сторону" - отметил политик.



Пономарев заявил, что кто бы не победил в итоге, он будет вспоминать о том, что ему могли бы помочь, но не помогли.

"Плюс к этому будет негативный шлейф вокруг страны. То есть говорим "Украина", а подразумеваем "коррупция". Что в Украине нельзя никакие разговоры сохранить в тайне, что потом влияет на настроение инвесторов. И все это делает Украину более опасной для того, чтобы приходить в нее и в ней работать", - заключил мысль экс-депутат.

Напомним, ранее были опубликованы разговоры между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президенцом США Джо Байденом, во время которых первый похвастался увеличением тарифов в Украине.

"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", - заявил Петр Порошенко на одной из записей. Он добавил: "мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия".

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

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