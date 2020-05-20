Президент Украины Владимир Зеленский высказался о скандальном разговоре экс-президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена

Как сообщает Politeka.net, свое мнение он сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.

По его словам, он прекрасно знает об этом скандале, но разборки с экс-президентом не входят в его компетенцию.

При этом президент Украины пообещал, что правоохранительные органы будут расследовать это дело. И пригрозил, что дело могут квалифицировать как госизмену.

"Я слышал о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров. Это не последний звонок (аудиозапись - прим. ред.), который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура и правоохранительные органы, ведь это их компетенция. Будут расследовать. Это могут квалифицировать как госизмену - но это к правоохранителям", - спрогнозировал Зеленский.

Напомним, что 19 мая в эфире телеканала "112 Украина" показали записи разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом, на которых украинский политик похвастался, как поднял тарифы в Украине.

Так, Порошенко перешел черту и рассказал, что в Украине повысили тарифы на коммунальные услуги гораздо выше, чем того требовали в МВФ. Экс-президент назвал рекордное подорожание "реформой" и выставил своей заслугой.

"Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", - заявил Петр Порошенко на одной из записей.



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