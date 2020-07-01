Политический проект Александры Клитиной обречен на провал и ее просто используют

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Валентин Гладких в эфире Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он напомнил о "феноменальной" пресс-конференции, которая политик проводила еще пребывая в должности заместителя министра инфраструктуры Украины. По его словам, еще тогда было понятно, что собой являет Клитина.

"Это даже не хайп, это просто какой-то гротеск, доведен до полного абсурда. Я надеюсь, что это была не ее идея, а тех людей, которые просто ее используют", - отметил политолог.

Более того, он уверен, что будущий проект Клитиной обречен на провал.

"Никакого успеха. Никаких политических перспектив ее партия не имеет. Чисто по-человечески я сочувствую этому человеку. Надеюсь, что она получила за это соответственное вознаграждение, которое стоит того, что она сейчас делает", - заключил Гладких.

Напомним, в 2019 году Александра Клитина была уволена с должности замминистра инфраструктуры Владислава Криклия после интимного скандала, а недавно была назначена советником главы Госкосмического агентства. Теперь же чиновница решила расширить свои политические амбиции и основать свою партию.

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