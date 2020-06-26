"Слуга народа" богата на умных и красивых женщин, но они так умело скрываются, что найти их практически невозможно

Самым скандальным представительницам правительства и ВР посвятил свой очередной выпуск программы "НеДобрый вечер" украинский блогер Игорь Лесев, передает Politeka.net.

В первую очередь, Лесев разгромил бывшего замминистра инфраструктуры Александру Клитину, которую недавно назначили новым советником главы Космического агентства Украины.

"Я вот все думал, а чего нам не хватает в космической отрасли? А теперь уже и думать не надо. Думать и советовать у нас теперь будет Клитина. Человек с замечательным ртом и космическим передком. Слава богу кадровый вопрос с космосом у нас теперь закрыт", - с сарказмом отметил блогер.

Следующей оказалась народный депутат Ирина Аллахвердиева, которую делегируют в Николаев в качестве претендента на пост мэра. Напомним, девушка оказалась замешана в скандале с другими нардепами из "Слуги" Александром Корниенко и Давидом Арахамией. Все трое побывали в Николаеве в рамках подготовки к местным выборам.

В сети появилось видео, на котором Корниенко с Арахамией предположительно говорят об Аллахвердиевой: оценивает ее качества и при этом использует нецензурную лексику.

"Парняга так же слаб на передок, как и его побратим и повелитель проституток Яременко (Лесев о Корниенко, - ред.)... Но оказалось, что они еще и братья по разуму. Тот шл*х с мамбы снимал прямо на заседании Рады. А этот в прямом эфире орально тра*нул Аллахвердиеву. Молодец, большого ума человек", - прокомментировал инцидент Лесев.

Также блогер не смог пройти стороной третью яркую представительницу "Слуг" Галину Третьякову, которая предложила "кастрировать" малоимущих граждан в рамках борьбы с бедностью.

"Правда, я так и не понял, кастрировать стоит только родителей-бедняков или их детей тоже. Ох уж эти полумеры от «слуг народа». Но в целом, идея прекрасная. Наконец-то нам показали настоящий проект по борьбе с бедностью. Хотя я не понимаю, почему Третьякова сдерживает себя. Почему она не подняла тему газовых камер", - отметил Лесев, добавив, что "Слуга народа" - "партия тупых и недоразвитых"

"Но ничего, кастрация так кастрация. Уже этой осенью. Ждите", - резюмировал блогер.

Напомним, позором обернулся для "слуги" Тищенко простой вопрос про Раду, видео: "Постоянно заходят, выходят…".

Как сообщала Politeka, скандальный Добкин решил идти в мэры Киева и жестко опозорился.

Также Politeka писала, что "слуга народа" Тищенко опозорился с пиаром на пенсионерах.