Президент Украины Владимир Зеленский идет по пути своего скандального предшественника, поскольку окружил себя не теми людьми

Об этом в эфире Politeka On-line заявил политолог Юрий Романенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Вот это виртуальный мир, который они себе построили, нахождение в этом виртуальном коконе, оно для них представляет такую же опасность, как для Януковича и Порошенко в свое время», - отметил он.

В свое время, утверждает Романенко, Порошенко угодил в аналогичную ситуацию, которую создал сам.

«Порошенко тоже в свое время оказался в коконе, который сам же надул. И Янукович туда же, в Межигорском коконе оказался, когда придавался утехам жизни, а все управление отдал на откуп младшим реформаторам и Саше-стоматологу. По факту, все закончилось кровью и тем, чем закончилось», - подчеркнул он.

Причиной этого политолог считает окружение Зеленского, которое подобрано неправильно.

«Зеленский сейчас в коконе. Он принимает решение сам. Если ты президент, то ты должен окружать себя, в том числе, и неудобными людьми. С которыми тебе некомфортно. Которые могут тебе дерзить и так далее. Таких в команде Зеленского нет», - уточнил он.

Ранее Politeka писала, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Кроме того, Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".