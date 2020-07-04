Президент Украины Владимир Зеленский идет по пути своего скандального предшественника, поскольку окружил себя не теми людьми
Об этом в эфире Politeka On-line заявил политолог Юрий Романенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).
«Вот это виртуальный мир, который они себе построили, нахождение в этом виртуальном коконе, оно для них представляет такую же опасность, как для Януковича и Порошенко в свое время», - отметил он.
В свое время, утверждает Романенко, Порошенко угодил в аналогичную ситуацию, которую создал сам.
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«Порошенко тоже в свое время оказался в коконе, который сам же надул. И Янукович туда же, в Межигорском коконе оказался, когда придавался утехам жизни, а все управление отдал на откуп младшим реформаторам и Саше-стоматологу. По факту, все закончилось кровью и тем, чем закончилось», - подчеркнул он.
Причиной этого политолог считает окружение Зеленского, которое подобрано неправильно.
«Зеленский сейчас в коконе. Он принимает решение сам. Если ты президент, то ты должен окружать себя, в том числе, и неудобными людьми. С которыми тебе некомфортно. Которые могут тебе дерзить и так далее. Таких в команде Зеленского нет», - уточнил он.
Ранее Politeka писала, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».
Также украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.
Кроме того, Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".