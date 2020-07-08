Экс-президент Украины Петр Порошенко пытался "подлизаться" к Владимиру Путину в разгар конфликта на Востоке

В студии Politeka Online экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе прокомментировал недавний скандал пятого президента с народным депутатом Ириной Верещук (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Парламентарий напомнила Петру Порошенко, что в 2014 году тот поздравлял Владимира Путина с Днем России. Бывший президент Украины сказал, что это неправда, но официально опровержения не последовало.

"По моим наблюдениям, Петр Алексеевич очень похож на чиновника русского стиля поведения, поскольку для российских чиновников власть и деньги - неразделимы. Порошенко хотел быть украинским Маннергеймом, хотя это у него не получилось, потому что крупных военных или стратегических побед он не добился, а жил, как сам Рокфеллер, будучи миллиардером. Эти две вещи как-то несовместимы", - отметил Давид Сакверилидзе.

Эксперт обратил внимание, что поначалу многие политики не воспринимали российскую всерьез, а потому, а потому продолжали жить на широкую ногу. В их числе оказался и Петр Порошенко.

"Если ты строишь всю свою кампанию на военной риторике, позиционируешь себя ярым украинским патриотом, националистом и, так сказать, главнокомандующим, то ты сам и твое окружение должно жить по таким же стандартам. К сожалению, такого мы не увидели. В 14-м году у него, наверное, как и у какой-то части сегодняшних политиков, была иллюзия, что война на Востоке и российская агрессия это чистое недоразумение и нужно обо всем всегда договориться", - предположил Давид.

Он также выдвинул свою версию о том, почему же Петр Порошенко мог поздравить своего российского коллегу:

"В Украине всегда была проблема масштабных политиков во главе страны, к сожалению, которые адекватно воспринимали бы место, роль и риски, которые всегда сопутствуют развитию Украины. Поэтому и Порошенко был не исключением. Наверное, тогда он пытался задобрить Путина, мы помним все его обещания, как он собирался закончить войну за две недели и так далее".

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