Украинский экономический аналитик Юрий Атаманюк раскрыл главные "грехи" правительства, которые привели к падению экономики

Об этом он рассказал в эфире Politeka On-line (Чтоб посмотреть видео целиком, доскрольте страницу до конца). По словам Атаманюка, украинская экономика начала падать еще до мирового падения.

«До карантина мы сгенерировали 11% падения ВВП, до карантина мы сгенерировали 13% падения промпроизводства. В сентябре правительство Гончарука взяло экономику в состоянии стагнации с ростом 1,7%. Рост был меньше, чем инфляция. Это говорит о том, что экономика остывает. Уже тогда должна была быть программа, тогда нужно было думать, что делать», - заявил эксперт.

Он объяснил, что еще осенью правительство должно было реализовывать те обещания, с которыми президент шел на выборы.

«Это конкурентное налоговое поле, привлечение инвестиций, легализация игрового бизнеса и янтаря, протекционизм украинского производителя, технопарки, секторальные льготы. Ничего этого сделано не было. Наоборот, пошли в налоговом поле и наехали на физических лиц предпринимателей, начали их фискализировать, нервировать их кассовыми аппаратами и необходимостью заводить бухгалтерию. Результаты не заставили ждать, мы получили вот такое падение», - отметил аналитик.

Он добавил, что весной начался карантин, который лишь усугубил все проблемы. Поменялось правительство, но при этом ничего не изменилось.

«Надо в любом кризисе находить для себя возможности. Кризис больше всего бьет развитые страны, где есть чему падать», - добавил Атаманюк.

Напомним, что Атаманюк объяснил, чем грозит разрушительная политика Шмыгаля для Украины: "может довести страну до...".

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскрыл, как Украина зависит от МВФ и его требований: «Люди сразу снесут это правительство».

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «Денег в бюджете нет».