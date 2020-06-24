Економіст впевнений, що вихід з даної ситуації є тільки один

Кабмін Дениса Шмигаля і самого прем'єр-міністра потрібно швидше відправити у відставку



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в ефірі Politeka Online.

До такого висновку він прийшов, оцінюючи ситуацію, яка склалася в Україні.

"В країні бюджетні проблеми, у країні страйкують медики, яких не фінансують. Ось наприклад в Києві на протести вийшли лікарі Центру мікрохірургії ока, а також Центру репродуктивної та перинатальної медицини. Це ж еліта нашої медицини, які залишилися без грошей, але ми в цей момент будуємо сітку рабиця", - зазначив експерт.

За словами Атаманюка, вихід в даній ситуації є.

"З цим робити тільки одне - треба якнайшвидше змінювати цей уряд", - упевнений він.

На питання інтерв'юера про те, "скільки коштує для України один день перебування Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра" економіст відповів:

"Вартість цього суб'єкта - це взагалі наша державність. Він може довести країну до колапсу своєю діяльністю або бездіяльністю".

Нагадаємо, український парламент не дав Кабміну отримати рік імунітету, відправивши на доопрацювання програму його діяльності.

Таким чином, у народних депутатів залишилися розв'язані руки, щоб звільняти міністрів.

Нагадаємо, борги по зарплатах стрімко ростуть, українців залишили без грошей: хто постраждав найбільше.

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