Українці зовсім скоро можуть залишитися без виплат

В ефірі Politeka On-line економічний експерт Юрій Атаманюк розповів, що чекає українців за продовження карантину.

«Якщо от сидимо, і як воно є, тенденція буде тільки погіршуватися. Тільки буде більше відсоток неплатежів у комунальній сфері. Зараз тиждень пройде, зафіксують от, додалося ще 30 тисяч безробітних, треба збільшити виплати. Грошей у бюджеті немає. На сьогоднішній день ситуація так складається, що в червні, в липні виплачена пенсія буде вважатися просто дивом», - зазначив експерт.

Атаманюк розповів, що проблеми з виплатами в Україні почались вже зараз.

«Ми ж бачимо, що відбувається. Адже з одного боку ми бачимо, що уряд обіцяв виплатити мізерні в абсолютній величині надбавки медикам, і виплатили тільки в одній області, саме тим, які борються з вірусом, а всіх інших медиків забули. Перестали платити інтернам. Вчителів масово переводять на мінімалку. І ця процедура триває», - заявив економіст.

Більш того, зараз немає впевненості в тому, що уряд має план виходу з цієї кризи, вважає експерт.

«Розуміє уряд, що робити і як робити, ось тут у мене великі сумніви», - резюмував Атаманюк.

Нагадаємо, Атаманюк попередив українців про втрату зарплати з-за масштабних розкрадань.

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