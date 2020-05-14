Українці зовсім скоро можуть залишитися без виплат
В ефірі Politeka On-line економічний експерт Юрій Атаманюк розповів, що чекає українців за продовження карантину.
«Якщо от сидимо, і як воно є, тенденція буде тільки погіршуватися. Тільки буде більше відсоток неплатежів у комунальній сфері. Зараз тиждень пройде, зафіксують от, додалося ще 30 тисяч безробітних, треба збільшити виплати. Грошей у бюджеті немає. На сьогоднішній день ситуація так складається, що в червні, в липні виплачена пенсія буде вважатися просто дивом», - зазначив експерт.
Атаманюк розповів, що проблеми з виплатами в Україні почались вже зараз.
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«Ми ж бачимо, що відбувається. Адже з одного боку ми бачимо, що уряд обіцяв виплатити мізерні в абсолютній величині надбавки медикам, і виплатили тільки в одній області, саме тим, які борються з вірусом, а всіх інших медиків забули. Перестали платити інтернам. Вчителів масово переводять на мінімалку. І ця процедура триває», - заявив економіст.
Більш того, зараз немає впевненості в тому, що уряд має план виходу з цієї кризи, вважає експерт.
«Розуміє уряд, що робити і як робити, ось тут у мене великі сумніви», - резюмував Атаманюк.
Нагадаємо, Атаманюк попередив українців про втрату зарплати з-за масштабних розкрадань.
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