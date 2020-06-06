В України є альтернативи кредитами МВФ, однак країну буквально змушують покладатися на ці гроші

Про це в інтерв'ю Politeka Online розповів економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Він привів у приклад США, які жорстко захищають свій внутрішній ринок від чужих товарів і лобіюють експорт своїх товарів у інші країни. За словами експерта, Україна робить все навпаки, виходячи на вільний ринок без будь-якого захисту для своїх виробників.

«Таким чином ми не даємо шанс йому навіть з'явитися», - підкреслив Атаманюк.

Він задався питанням про те, чи є в уряді України патріоти, які готові допомогти місцевим виробникам дорости до того, щоб конкурувати з закордонними.

«Або у нас в уряді є люди, які готові виконувати будь-які вимоги зовнішнього впливу тільки заради того, щоб бути на посаді», - заявив Атаманюк.

Він додав, що зараз уряд стоїть перед вибором, складати свою програму за вимогами МВФ, що передбачає підвищення тарифів і урізання зарплат певним категоріям бюджетників, або надати програму, яка суперечить меморандуму з МВФ.

«Якщо вони візьмуть цей меморандум і назвуть це «програма уряду України» з датами, з фактичним погіршенням за всіма напрямками життя українців, перше – це люди відразу вийти можуть, відразу знести цей уряд. Всі рейтинги впадуть і змушені будуть перезавантажувати владу. Тому будуть грати ось в такому стані, розповідати, що «ми перепишемо», будуть працювати просто без програми», - пояснив експерт.

Нагадаємо, Атаманюк озвучив космічну суму збитків, які влада завдала Україні.

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