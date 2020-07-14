Запись беседы Порошенко – Путина никак не повлияет на президента РФ

Такое мнение высказал политолог Борис Тизенгаузен в эфире Politeka On-line (чтобы посмотреть видео целиком, доскрольте страницу до конца).

По мнению эксперта, Путину обнародование этого разговора даже пойдет в "плюс".

"Он скажет: смотрите, как я прекрасно общаюсь с Порошенко! Видно, что они на позитиве оба, довольны каждый собой. Поэтому, для Путина это только плюс. Он скажет: "Я всегда хорошо и по-доброму разговаривал с Порошенко, а они не хотят выборы в ОРДЛО проводить и Минские соглашения выполнять. Ну что с ними делать? А я ведь с ним со всей душой", – предположил Тизенгаузен.

Отвечая на вопрос, повлияют ли записи беседы на следующие встречу в берлинском или нормандском формате, политолог заявил, что вряд ли.

"Это вопрос больше Порошенко, чем Зеленского. При закрытых дверях, может быть, президенты так и общаются. Там никто ни с кем горшки не бьет, не угрожает никому. Они сидят и нормально общаются. По телефону тоже... Они все прекрасно друг с другом общаются. Это для своего избирателя можно рассказать о "кровавой руке", хотя она на самом деле и есть кровавая. Поэтому сложно будет Порошенко какое-то оправдание придумать, разве что валить на то, что всё это монтаж", – добавил Тизенгаузен.

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