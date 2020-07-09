Политолог Юрий Романенко рассказал, почему экс-президента Петра Порошенко начали активно «сливать», используя так называемые «пленки Деркача»

Видео с соответствующим пояснением появилось на канале эксперта в Ютуб (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На нем Романенко прокомментировал новую порцию записей телефонного разговора Петра Порошенко, на которых он якобы говорит с президентом РФ Владимиром Путиным после трагедии в Дебальцево в 2015 году. Соответствующую запись опубликовал ранее нардеп Андрей Деркач.

Романенко обратил внимание, что на представленной записи между политиками не слышно никакой враждебности или напряжения, несмотря на фактическое состояние войны между их странами. Политолог также заметил, что ярые сторонники Порошенко сейчас активно выгораживают политика, оправдывая его действия.

Эксперт объяснил, почему эти записи были опубликованны именно сейчас.

«Очевидно, что писали Петра Алексеевича давно и долго. И ключевой вопрос: почему начинают сливать именно сейчас? А ответ очень прост: его сливают сейчас, потому что это нужно в контексте избирательной кампании в США. И вообще ни для чего другого вся эта тема не нужна. То есть, Порошенко используют просто как мясо. Он никому не нужен там уже на Западе, его списали и в России и на Западе», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что этот ход призван помочь действующему президенту США Дональду Трампу получить преимущество над своим главным соперником – Джо Байденом. При этом политолог заметил, что сам Порошенко, как политик, в этом контексте совершенно не важен.

Напомним, Деркач обнародовал разговор Порошенко и Путина, видео: "Жму руку, обнимаю".

Как сообщала Politeka, в деле Порошенко неожиданный поворот, суд вынес вердикт: "Оказалось, что...".

Также Politeka писала, что взбешенного Порошенко перед судом забросали деньгами, кадры: «К нам прорвался…».