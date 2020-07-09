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Народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным

Как передает Politeka.net, видеотрансляция пресс-конференции шла на YouTube 9 июля. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Согласно обнародованным данным, разговор приходил в апреле 2015 года, спустя два месяца после боев за Дебальцево.



В разговоре была затронута тема Минских соглашений, тогда еще президент Порошенко попросил своего коллегу отправить представителя РФ на переговоры.

"Я считаю, было бы целесообразным, если будет…ваша ласка. Если будет желание, то приедет этот представитель в Киев, они бы у Хайди встретились в миссии ОБСЕ и пока они…", — заявил Петр Порошенко.

Лидеры стран сошлись во мнении, и президент РФ пообещал "переговорить с Лавровым."

"Еще раз благодарю вас. Поздравляю с наступающим Международным днем солидарности трудящихся, в России изменили это название или нет? Старое оставили?", — спросил Порошенко.

Путин со смехом ответил:

"Да хрен его знает".

Петр Порошенко также рассмеялся и выразил надежду на взаимопонимание.

«Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, поэтому может и к солидарности придем", - отметил он.

Прощание президентов также были довольно душевным.

«Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!», — сказал Порошенко.

«Обнимаю. До свидания, давайте», — ответил ему Путин.

Ранее бывший прокурор Украины, генерал-лейтенант налоговой милиции и Председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун выразил мнение, что Украина и США должны начать расследование переговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом.

Ранее Владимир Зеленский озвучил свою позицию по "пленках Деркача". Президент призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в Соединенных Штатах. По его словам Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, а также на избирательный процесс в любой стране.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".

Также Politeka писала, что трагедия случилась у Порошенко, появились подробности и фото прощания