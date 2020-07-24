В начале войны на Донбассе с обеих сторон принимало участие много уголовного элемента

Об этом в интервью Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Было мало людей, готовых убивать друг друга, даже у профессиональных военных это серьезный порог. Поэтому, разного рода добровольческие части были сформированы в значительной мере благодаря уголовному элементу, у которого нет ограничений", – сказал он.

Вторая проблема, по мнению Бортника, это социализация людей, служивших в АТО и ООС.

"У нас через пекло этой войны по самым скромным оценкам прошло более 300 тысяч человек. Люди с нарушенной психикой не социализированы. Мы такое же наблюдали после афганской войны, когда уголовщину 90-х годов в значительной мере составляли "афганцы". Еще в большей мере мы это наблюдали после Второй мировой войны, когда советскую уголовщину в значительной мере возглавляли ветераны", – продолжил Руслан Бортник.

Однако, отметил он, даже в то время люди не возвращались с войны с такой массой оружия.

"А сейчас, благодаря дисфункции государства, все эти люди вернулись с арсеналами. И всё это создает огромный коктейль: на фоне дестабилизированного государства, которое не выполняет свои функции, не обеспечивает верховенство права... На фоне многочисленных обид и социальных раздражителей мы получаем ситуацию, когда у нас каждый день или минирование, или взрывы, или какой-то захват, преступление с использованием оружия", – резюмировал Руслан Бортник.

Захват заложника в Полтаве: все, что известно о ситуации на данный момент, появилось фото преступника.

Командир батальона жестко высказался о событиях в Луцке: "Повелся на этот позор".

"Он своего добился": Крюкова объяснила, как Зеленский "ублажил" луцкого террориста.