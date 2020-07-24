Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в безвыходную ситуацию выполнив требование "луцкого террориста"

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник в интервью Politeka online.

"Я много думал над решением президента и у меня нет однозначного ответа. Если бы я был бы президентом, то поступил бы также, но если бы был его советников - не советовал бы ему это делать. С точки зрения общественной морали он поступил так, как должен был. Но с точки зрения государственного строительства - это провоцирование следующих атак", - считает эксперт.

По его словам, в будущем президента ждут проблемы из-за такого поступка.

"Президент герой до того времени, пока не случится, не дай Бог, следующая атака. Как только такое случится снова, все скажут: "Так это ж виновен Зеленский". Зеленского в будущем ждут огромные риски", - отметил политолог.

Кроме того он подчеркнул, что правоохранительная система в Украине находиться в плачевном состоянии.

"Я сам вызывал полицию 5 раз, но приехала она только один раз. В Киеве ее просто нет и мне страшно, как вообще живут люди в регионах", - заключил политолог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, который захватил автобус и держал в заложниках людей. Зеленский записал видео, сказав те слова, которые требовал злоумышленник.

Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено. Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.