Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в безвыходную ситуацию выполнив требование "луцкого террориста"
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник в интервью Politeka online.
Кроме того он подчеркнул, что правоохранительная система в Украине находиться в плачевном состоянии.
ЗНО 2020: установлен рекорд, в МОН озвучили график нового тестирования
Тройной перерасчет пенсий в Украине: кто и когда получит повышенные выплаты
Турецкая Кардашьян пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса»
Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина: что ждет украинцев
"Я сам вызывал полицию 5 раз, но приехала она только один раз. В Киеве ее просто нет и мне страшно, как вообще живут люди в регионах", - заключил политолог.
Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено.
Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.