Украинские депутаты должны получать достойную оплату труда, но в сложившийся ситуации в стране жалобы на зарплату неуместны

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в интервью Politeka online. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Комментируя заявление Галины Третьяковой о маленькой зарплате он отметил:

"Говорить о том, что 42 тысячи тебе мало, особенно в этот сложный период, когда много людей потеряли работу - это необдуманный поступок", - считает он.

В то же время эксперт уверен, что зарплата нардепов должна быть достойной, так как от них зависит будущее страны.

"Представьте себе, из бизнеса приходит серьезный юрист, который понимает суть законопроектов и умеет их писать. На рынке такие специалисты должны получать от 3 до 5 тысяч долларов. Какая у него мотивация идти на 1,5 тысячи идти работать в Раду? Чем заманить таких специалистов?", - задается вопросом эксперт.

Также мы сообщали, что ее коллега по фракции Александр Дубинский осудил такое заявление.

"Ты четко знала, на что ты идешь. Она шла на избирательную кампанию, она в списке была и понимала, что она делает. Это глупо не знать свою зарплату, если ты собираешься посвятить следующие пять лет этому роду деятельности. Если ты четко это знала - тогда не жалуйся", - считает нардеп.

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