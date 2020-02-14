Появились нюансы нового закона о труде, который в будущем может заменить Трудовой кодекс

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, некоторые нормы законопроекта уже вызвали ряд вопросов у экспертов и представителей профсоюзов.

Это касается возможности разной трактовки положений об увольнении сотрудников и момента, при котором работодатель сможет разрывать договор с сотрудником по причине призыва последнего на службу в армию.

Более того, по новому законопроекту работник сможет разрывать трудовой договор по своей инициативе, но он должен предупредить начальство за 14 дней. Если права работников нарушаются, то он должен привести соответствующие доказательства, а работодателю придется выплатить денежную компенсацию (минимум 50 среднедневных зарплат).

Что касается увольнения сотрудников, то работодатель может это сделать также по собственной инициативе и обязан выплатить компенсацию.

Более того, сотрудника могут уволить без его согласия сразу и без предупреждения, выплатив ему компенсацию не меньшую, чем двойной среднедневной заработок за каждый рабочий день уменьшения срока предупреждения.

Если сотрудник нарушил требования по работе минимум два раза в течение 180 дней, или же если не приходит на работу более 10 дней подряд без объяснения причины, то он потеряет должность.

Если же экс-работник возобновился на должности по решению суда, то работодатель имеет право все равно расторгнуть договор, но обязан будет предоставить ему другую должность или же выплатить компенсацию не менее чем 20 среднедневных заработных плат.

Что касается беременных и женщин в отпуске в связи с беременностью и родами, то их нельзя увольнять с работы. Это касается также тех украинцев, которые находятся в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет.

Но в законопроекте отсутствует норма о запрете увольнения работников, если они находятся на больничном или в отпуске.

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