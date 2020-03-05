Новый Кабмин первым делом отозвал из Верховной Рады проект нового трудового кодекса, который вызывал у украинцев много вопросов

Закон отозвали 4 марта. В документе предполагалось внести изменения в принятый еще в 1971 году «Кодекс законов о труде». Инициатором разработки нового трудового кодекса был Кабмин уволенного премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующий законопроект был подан в декабре 2019 года.

С активной поддержкой закона выступал бывший министр экономики Тимофей Милованов, который заявлял, что новый трудовой кодекс призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Впрочем, многие пункты документа вызывали вопросы у украинцев. В частности, в документе был пункт о переходе Украины на шестидневную рабочую неделю. Таким образом, суббота должна была официально стать рабочим днем.

Главные изменения в новом трудовом кодексе:

— Отпуск 30 дней в году вместо 24;

— Рабочая неделя увеличен до 6 рабочих дней (решает работодатель);

— Возможность увольнять сотрудников с предприятий без объяснения причины;

— Отсутствие трудовых книжек.

До этого мы писали о том, что появились нюансы нового закона о труде, который в будущем может заменить Трудовой кодекс. В частности, некоторые нормы законопроекта уже вызвали ряд вопросов у экспертов и представителей профсоюзов.

Это касается возможности разной трактовки положений об увольнении сотрудников и момента, при котором работодатель сможет разрывать договор с сотрудником по причине призыва последнего на службу в армию.

Более того, по новому законопроекту работник сможет разрывать трудовой договор по своей инициативе, но он должен предупредить начальство за 14 дней. Если права работников нарушаются, то он должен привести соответствующие доказательства, а работодателю придется выплатить денежную компенсацию (минимум 50 среднедневных зарплат).

Что касается увольнения сотрудников, то работодатель может это сделать также по собственной инициативе и обязан выплатить компенсацию.

Более того, сотрудника могут уволить без его согласия сразу и без предупреждения, выплатив ему компенсацию не меньшую, чем двойной среднедневной заработок за каждый рабочий день уменьшения срока предупреждения.

Напомним, новый закон о труде ударит по украинцам: работу потеряем даже на больничном.

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