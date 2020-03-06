Отзыв проекта нового Трудового кодекса стало одним из первых решений нового Кабинета министров Украины

И причина для этого весьма серьезная: некоторые положения законопроекта буквально взбесили украинцев, передает Politeka.

Напомним, что в «Кодекс законов о труде», принятый еще в 1971 году, Кабмин Гончарука предложил внести несколько изменений. Очень активно за поддержку закона выступал бывший министр экономики Тимофей Милованов. Он заверял всех, что новый Трудовой кодекс призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Среди прочего, Гончарук и Ко предлагали сделать субботу рабочим днем, а также дать возможность руководству предприятий увольнять сотрудников без объяснения причины.

Подобные инициативы вызвали среди украинцев эффект разорвавшейся бомбы. В соцсетях появились тысячи гневных комментариев, в которых люди не стеснялись в выражениях в сторону власти.

«Вперед в Европу? Там уже 4 дня работают и неплохо получают, а мы рабы за копейки. Зато цены на все европейские и даже выше. Куда катимся?», «Такой закон - еще больший груз, люди становятся незащищенными. Работодатель может сделать, что захочет?», «Вскоре трудодни введут», «Власть скоро отменит и воскресенье. Людям будет лучше без выходных !!!!!!!», «Что, возвращаетесь в средневековье?», «А что-то хорошее людей ждет? Создается впечатление, что все ищут как народ все больше загнать в кабалу!», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что в предложенном проекте Трудового кодекса наиболее спорным моментом оказалась возможность разной трактовки положений про увольнение сотрудников. Также вызывает вопросы юристов возможность расторжения трудового договора из-за призыва сотрудника в армию.

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