Отсутствие новостей о супруге Президента Елене Зеленской не оказывает никаких последствий для украинской политики

Об этом в интервью Politeka Online напомнил политический эксперт Валентин Гладких.

Эксперт напомнил, что Елена Зеленская сопровождала своего супруга во время зарубежных визитов, но поскольку подобных визитов не было уже давно, мы и не видим Первую леди на экранах телевизоров.

"Это связано с тем, что карантин, пандемия и количество контактов президента в принципе ограничена. Думаю, что и переговоры сейчас проводятся в режиме скайп-конференции. Поэтому это та тема, которую не стоит обговаривать: она ни о чем", – заявил Гладких.

Также политолог отметил, что отсутствие или присутствие Елены Зеленской никак не влияет на то, что происходит в украинском политикуме.

"Может она устала, может, отдыхает... Какое это имеет политическое значение? Она не является политической фигурой вообще. Надеюсь, что она здорова, находится в прекрасном настроении. Присутствие или отсутствие в информационном пространстве связано с какими-то другими причинами, которые не имеют никакого отношения к жизни, здоровью, супружеским взаимоотношениям. Никаких последствий для украинской политики это не имеет", – добавил Валентин Гладких.

Politeka сообщала, что состояние здоровья первой леди Украины Елены Зеленской резко изменилось, медики решились на отважные действия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от вирусной инфекции из Китая и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.

Супруга президента находилась в стационарном отделении больнице "Феофания" в Киеве. Отмечается, что медицинские работники больницы придерживались строгого защитного режима. Они заходили к первой леди только в защитных костюмах. Но это еще не все.

"Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту", – заявил источник в больнице.

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