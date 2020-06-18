Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец рассказала неизвестный факт о первой леди Елене Зеленской

Как передает Politeka.net, Кравец долгое время дружит с семьей президента и даже является крестной матерью Зеленской.

На днях актриса приняла участие в интервью в авторской программе Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер", где разоткровенничалась не только о личном, но и о своей подруге. По словам Кравец, ей было непросто взяться за роль Елены Зеленской, но она смогла надеть на себя этот образ.

Кравец отметила, что знает физиогномику, поэтому копирует поведение и выражение лица героя, которого играет. Прежде чем взяться за роль, она несколько дней «живет» с этим человеком, изучает его манеры и поведение. Так как с Зеленской она знакома давно, ее манеры и мимику она знает прекрасно.

«У нее в мимике присутствует кротость, но, тем не менее я знаю, что она все слышит, все видит, очень быстро думает», - подчеркнула Кравец.

Отметим, что на днях стало известно о том, что первая леди заразилась китайским вирусом. 16 июня ее забрали в больницу с диагнозом пневмония средней тяжести. Известно, что первая леди чувствует себя нормально и в подключении к ИВЛ не нуждается.

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