Украинский дизайнер Иван Фролов рассказал о том, как начал сотрудничать с первой леди Украины Еленой Зеленской

26-летний модельер создал для жены президента Владимира Зеленского два платья, которые запомнились многим украинцам. Именно в них первая леди появилась на интронизации императора Японии Нарухито в октябре прошлого года.

Фролов рассказал "Новому времени", что в прошлом году к его бренду FROLOV обратился стилист Зеленской с просьбой создать для нее два образа.

«К нам обратился стилист первой леди с просьбой создать два образа – для утреннего и вечернего выхода во время интронизации. Когда идет разговор о платье и ответственность такого уровня, ничто не создается быстренько, на скорую руку… Они обратились заранее… примерно за два месяца», - рассказал модельер.

Отметим, что в результате дизайнер создал для Зеленской два платья. Одно из них – желтое платье-футляр – наделало особенно много шума и долго обсуждалось в сети. Его первая леди использовала для утреннего выхода в свет.

Для вечернего образа ей пошили кейп светло-серого цвета с оригинальной отделкой.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская успешно излечилась от китайского вируса, о чем рассказали в Офисе президента.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от вирусной инфекции из Китая и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на то, что Зеленская выздоровела от вируса из Китая, она «нуждается в продолжении лечения от вызванного им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома».

Напомним, скандальный Балашов раструбил о тайной связи президента: "Мендель беременна от Зеленского".

Как сообщала Politeka, состояние Елены Зеленской резко изменилось, срочное заявление ОП: "Первая леди сегодня...".

Также Politeka писала, что раскрыты неизвестные подробности лечения зараженной вирусом Зеленской.