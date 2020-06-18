Появились подробности состояния супруги президента Елены Зеленской, которую ранее госпитализировали с китайским вирусом
Детали обнародовала пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.
Отмечается,что первая леди находится в изоляции в стационаре киевской больницы. Она проходит антибактериальную терапию.
"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – говорится в сообщении.
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Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней"
Также сообщается, что завтра, 19 июня, президент Владимир Зеленский и дети будут сдавать очередные ПЦР-тесты.
Напомним, 12 июня стало известно, что тест выявил китайский вирус у жены президента Елены Зеленской. При этом лабораторный аналиц образцом Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Супругу президент атакой результат очень удивил, она чувтвовала себя абсолютно здоровой, никаких симптомов заболевания не было.
Однако уже 16 июня Офис президента выдал заявление о том, что первую леди положили в больницу. Был озвучен диагноз: "двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".
Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский продолжает работать в Офисе президента. По ее словам, некоторые функции, в частности переговоры с лидерами других стран, можно осуществлять исключительно из ОП.
Однако, из-за заражения супруги Зеленскому пришлось перейти на особый режим работы. В частности понадобилось отменить личные встреч, а все совещания переведели в онлайн-режим.
Также она Мендель о самочувствии Зеленского. "Президент чувствует себя абсолютно здоровым, но переживает за свою жену", - заявила пресс-секретарь президента.
Сообщалось,что все работники Офиса президента регулярно проходят тестирование.
Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение.
Также Politeka писала, что Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".