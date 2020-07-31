Украинский экономический аналитик Юрий Атаманюк назвал главную ошибку Владимира Зеленского в экономической политике

Об этом он рассказал в эфире Politeka On-line (Чтоб посмотреть видео целиком, доскрольте страницу до конца). По словам Атаманюка, заявление Зеленского о том, что доллар должен быть по 30 гривен, это главная ошибка, которая свидетельствует об отсутствии возле него советников.

«Это и является давлением на НБУ, и это выходит за рамки функций и полномочий президента. Сбалансированная монетарная политика и курсовая политика - это кропотливая качественная совместная работа Министерства экономики, Минфинансов и НБУ. Какой должен быть сегодня курс валюты? Когда звучит от президента 30. Это же не назначение цены на чай в кафе», - отметил эксперт.

По его словам, даже в супермаркете, когда назначают цену, думают более взвешено, чем советники и экономический блок, который находится возле президента.

«Сначала, когда усиливали гривну, точно думали не о доходах населения, а думали о выгодном вложении денег в облигации внутреннего госзайма. На этом заработали миллионы международные финансовые спекулянты. За ними, как правило, стояли наши чиновники-коррупционеры. Сейчас, при стремительной девальвации гривны, выигрывают экспортеры. Кто такие экспортеры? Олигархи. Ни в первом, ни во втором случае никто не думал об украинском народе, никто не думал о развитии украинской экономики», - объясняет Атаманюк.

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