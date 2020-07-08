Український економічний аналітик Юрій Атаманюк розкрив головні "гріхи" уряду, які призвели до падіння економіки

Про це він розповів в ефірі Politeka On-line (Щоб подивитися відео повністю, доскрольте сторінку до кінця). За словами Атаманюка, українська економіка почала падати ще до світового падіння.

«До карантину ми згенерували 11% падіння ВВП, до карантину ми згенерували 13% падіння промвиробництва. У вересні уряд Гончарука взяв економіку в стан стагнації із зростанням 1,7%. Зростання було менше, ніж інфляція. Це говорить про те, що економіка слабшає. Вже тоді мала бути програма, тоді потрібно було думати, що робити», - заявив експерт.

Він пояснив, що ще восени уряд повинен був реалізовувати ті обіцянки, з якими президент йшов на вибори.

«Це конкурентне податкове поле, залучення інвестицій, легалізація грального бізнесу та бурштину, протекціонізм українського виробника, технопарки, секторальні пільги. Нічого цього зроблено не було. Навпаки, пішли в податковому полі та наїхали на фізичних осіб підприємців, почали їх фіскалізувати, нервувати їх касовими апаратами і необхідністю заводити бухгалтерію. Результати не змусили чекати, ми отримали ось таке падіння», - зазначив аналітик.

Він додав, що навесні почався карантин, який лише посилив всі проблеми. Змінився уряд, але при цьому нічого не змінилося.

«Треба в будь-якій кризі знаходити для себе можливості. Криза найбільше б'є розвинені країни, де є чому падати», - додав Атаманюк.

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