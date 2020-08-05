На местных выборах в Киеве будет жесткая борьба

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал политический эксперт Олег Лисный (Чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца). По его словам, в Киеве вырисовывается интересная политическая палитра. Так как Киев - столица Украины, он является и законодателем мод. Как пройдут выборы в столице, так пройдут и по всей Украине.

«Очень интересная палитра политическая в Киеве. У нас есть лидер мэрской гонки. Он уже стоит, все видят его рейтинг. И здесь вопрос в том, кто выйдет с ним во второй раунд. По предварительным соцопросам выходит Андрей Пальчевский. Это антисистемный человек в нынешней ситуации. Это человек, который может сделать то, что сделал Зеленский. Это человек узнаваемый, человек с бекграундом телевидения», - отметил эксперт.

По словам Лисного, Пальчевский сегодня появляется практически на всех телевизионных каналах.

«Мы знаем, что определенные каналы принадлежат определенным людям. А он ходит по всем. Это говорит о том, что он не принадлежит к какой-то группе олигархов. Поэтому можно сказать, что это внесистемный человек, и он может удивить. Его политической силе «Победа Пальчевского», которую он создал недавно, уже рейтинги показывают, что люди доверяют. Я думаю, что в Киеве будет жесткая борьба», - подвел итог эксперт.

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