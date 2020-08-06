«Слуги народа» не смогут повторить свой успех на местных выборах

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал политический эксперт Дмитрий Левусь. По его словам, уже сейчас очевидно, что «Слуги народа» не смогут повторить свой успех, а их избиратели на выборах в Киеве будут голосовать за Андрея Пальчевского.

«Понятно, что парламентские выборы были третьим туром президентских выборов, но сейчас уже все. В Киеве они, конечно, будут представлены, но есть сомнения по поводу того, что победит кандидат от «Слуги народа». Сейчас те, кто мог бы голосовать за кандидата от «Слуг народа» и за их партию, будут голосовать за Андрея Пальчевского. Это понятно. Он продолжает говорить то, что и говорил. Он демонстрирует осведомленность в делах города», - объяснил эксперт.

Левусь отметил еще один интересный момент. По его мнению, главный кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук не слишком озабочена результатом выборов, рассчитывая на должность главы КГГА.

«Кличко стоит более четко заявить свою позицию по поводу главы КГГА, но я не думаю, что он однозначно кандидат от Офиса президента. При этом я не сомневаюсь, что будет падение «Слуги народа» как по всей Украине, так и в Киеве», - отметил Левусь.

Эксперт считает, что во второй тур в Киеве выйдут Пальчевский с Кличко. Об этом говорит социология. Власть же во втором туре будет позитивно-нейтрально относиться к Кличко.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех".

Как сообщала Politeka, букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского стать мэром Киева.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский предложил креативное наказание для Порошенко: "Он не успел доворовать".