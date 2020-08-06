Громадський діяч Андрій Пальчевський запропонував присвятити картину колишньому президенту України Петру Порошенку.
Як повідомляє Politeka.net, 6 серпня суд зняв арешт з майна екс-глави держави. Андрій Пальчевський креативно прокоментував ситуацію, що склалася у своєму відеозверненні в соціальній мережі "Фейсбук" (щоб подивитися, скрольте до кінця).
Громадський діяч нагадав, що чинний президент Володимир Зеленський і його команда під час передвиборної гонки обіцяли посадки корупціонерів. Андрій Пальчевський також розповів про альтернативне "покарання" для Петра Порошенка.
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"Щойно прочитав, що суд скасував арешт картин Порошенка. Пропоную художникам написати картину: суд скасовує картину Порошенка і виплачує йому ще кілька мільярдів, які він не встиг докрасти. До речі, питання до сьогоднішньої влади: Ви ж обіцяли когось посадити. Ми не кровожерливі, так що чекаємо хоча б картину", - підсумував Андрій Пальчевський.
Наприкінці травня прогримів скандал з Петром Порошенком і співробітниками Державного бюро розслідувань. Так колишнього президента викликали на допит, щоб той дав свідчення про картини, нібито, вивезені з України. Лідер партії "Європейська солідарність" не з'явився за викликом правоохоронців, а виставив предмети мистецтва в Київському музеї Гончара. Співробітники ДБР зажадали впустити їх у приміщення, а потім увірвалися і вручили сімейству Порошенка повістки.
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