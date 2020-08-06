Громадський діяч Андрій Пальчевський запропонував присвятити картину колишньому президенту України Петру Порошенку.

Як повідомляє Politeka.net, 6 серпня суд зняв арешт з майна екс-глави держави. Андрій Пальчевський креативно прокоментував ситуацію, що склалася у своєму відеозверненні в соціальній мережі "Фейсбук" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Громадський діяч нагадав, що чинний президент Володимир Зеленський і його команда під час передвиборної гонки обіцяли посадки корупціонерів. Андрій Пальчевський також розповів про альтернативне "покарання" для Петра Порошенка.

"Щойно прочитав, що суд скасував арешт картин Порошенка. Пропоную художникам написати картину: суд скасовує картину Порошенка і виплачує йому ще кілька мільярдів, які він не встиг докрасти. До речі, питання до сьогоднішньої влади: Ви ж обіцяли когось посадити. Ми не кровожерливі, так що чекаємо хоча б картину", - підсумував Андрій Пальчевський.

и президентство верните(((( Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 6. August 2020

Наприкінці травня прогримів скандал з Петром Порошенком і співробітниками Державного бюро розслідувань. Так колишнього президента викликали на допит, щоб той дав свідчення про картини, нібито, вивезені з України. Лідер партії "Європейська солідарність" не з'явився за викликом правоохоронців, а виставив предмети мистецтва в Київському музеї Гончара. Співробітники ДБР зажадали впустити їх у приміщення, а потім увірвалися і вручили сімейству Порошенка повістки.

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