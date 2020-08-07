Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко раскритиковал команду Владимира Зеленского за циничное повышение зарплаты.

Он рассказал подробности в cтудии Politeka On-line (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Владимир Зеленский накануне внес в парламент законопроект о повышении минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с сентября месяца. Как считает Николай Томенко, президент и его команда специально решились на такой шаг в преддверии местных выборов.

"Все новое - это забытое старое. Ничего в этом оригинального нет, более того, предыдущая власть была компетентнее и умнее. Я имею ввиду времена Януковича-Азарова и Порошенко-Гройсмана - они пытались заранее говорить и находили рациональные аргументы. Например, Порошенко говорил, что нашли где-то там деньги Януковича и нужно поделиться с народом. Янукович и Азаров говорили о росте экономики в какой-то сфере", - отметил лидер партии "Рідна країна". - "Сейчас вообще супер парадоксальная ситуация: экономика падает, доходы в бюджет уменьшаются, количество долгов увеличивается, и ни село, ни встало за полмесяца до 1 сентября решила замруководителя Офиса поинформировать, что президент, отдыхая в Прикарпатье, решил поднять минимальную зарплату до пяти тысяч".

Николай Томенко обратил внимание, что Юлия Ковалив, замглавы ОП, занимала различные должности в Кабмине Яценюка, а потом и Гройсмана. В частности, была первым заместителем министра экономики.

"Цинизм ситуации заключается в том, что команда Зеленского, которая говорила, что эти антиреформы были против украинского народа и привели к обнищанию и бедности при Порошенко, взяла человека, которая непосредственно этим занималась и поставила ее ответственной за экономику в Офисе президента Зеленского. И именно она об этом проинформировала", - отметил политик.

Николай Томенко добавил, что повышение зарплаты - это сфера деятельности правительства, а не ОП. Кроме того, чиновники должны были предоставить какие-то расчеты и аргументировать такой рост. Лидер "Рідної країни" желает узнать, какие именно деньги пойдут на такие изменения.

"Это серьезно меняет ситуацию. По большому счету, как бы, в абсолютных цифрах это небольшие суммы - речь идет примерно о 300 гривнах. Но это же глобальный перерасчет. Что это означает: начиная, условно говоря, от МАФов, где продавцы работают в малом и среднем бизнесе, минималка должна быть не менее пяти тысяч. Более того, так называемая минималка привязана и к системе государственной службы - все заработные платы в госслужбе будут пересмотрены. Речь идет, грубо говоря, о десятках миллиардов гривен, если не больше. Фактически - новая редакция бюджета", - подчеркнул Николай Томенко.

Политик обратил внимание, что новые, повышенные зарплаты начнут начислять с сентября. Таким образом, украинцы получат больше денег в октябре, как раз перед местными выборами.

"К сожалению, по моему мнению, это печальная история. Она говорит о том, что команда Зеленского ничего нового не придумала, она использует избирательный потенциал предыдущей власти, но уровень подготовки - примитивный и непрофессиональный", - подытожил Николай Томенко.

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