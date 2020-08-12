Президент Беларуси Александр Лукашенко уже потерял поддержку как Запада, так и России

Как передает Politeka такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник в интервью Politeka online.

Он подчеркнул, что ситуацию в Беларуси расшатали три фактора: кризис, коронавирус и "метания батьки" между Востоком и Западом, которое Бортник назвал "финтом Кучмы-Януковича".

"Когда человек в определенный момент скажет "все, мы двигаемся на Запад", а потом скажет "нет, не совсем на Запад, мы дружим все-таки с Востоком" - эти метания создали видимость того, что Лукашенко еще не получил поддержки на Западе, но уже потерял поддержку на Востоке, потерял поддержку России", - считает Бортник.

Сейчас, по мнению эксперта, на фоне всех этих факторов Лукашенко является наиболее слабым за всю историю своего правления.

Отвечая на вопрос журналиста о том, где сейчас те 80%, которые якобы голосовали за Лукашенко, которые могли бы выйти на улицы и подтвердить свой выбор, Ботник ответил, что "там, где и 73% Зеленского" и "там, где и 50% Януковича".

"Сидят дома и считают, что их интересы должна отстаивать власть. У них нет необходимости выходить на улицу - они проголосовали за то, чтобы власть за их деньги, за их голос сделала то, чего они хотят", - отметил эксперт.

Напомним, Майдан в Беларуси усилился, силовики стреляют по жилым домам: "это последние дни..."

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность:"очень странные дела".