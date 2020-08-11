Ночь массовых протестов в Беларуси была очень тяжелой

Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

«Очевидно, что на этой неделе Лукашенко придётся бежать из страны. Настолько злым белорусский народ ещё не был», - пишут в Сети, публикуя видео, как силовики избивают беззащитных людей, лежащих на асфальте.

Everybody hit this guy.



That evening they proved that they could only grab and thresh one at a time. When a PEOPLE comes out, they give back.



Belarusians will not allow themselves to be treated like animals.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/9O62nfOTr4 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

В свою очередь протестующие в Минске бросали в силовиков коктейли Молотова и отбивались фейерверками.

Силовики также пытались разбирать баррикады, но протестующие возвращались после каждой попытки разгона.

Сообщается, что силовики попали снарядом в жилой дом.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

«Я стояла на этом балконе. Прилетел снаряд. С нами был маленький ребенок 8 лет, ему тоже досталось, все ломанулись к двери, падали друг на друга, тащили других и помогали. Очень жгло дыхательные пути, лицо, глаза. Кто выпал к квартирам, кто-то на лестницу и побежали на верхний этаж. Люди, которые забегали с улицы в открытый подъезд, сказали, что их словил дым на 2 этаже (возможно, в дом попали потом другие гранаты). Так промахнуться невозможно. Граната попала в плечо соседа», - рассказала жительница дома, передает телеграм-канал NEXTA.

Lukashenko has started a genocide.



Police throwed a gas `nades at windows of civilians.

It hit a balcony where were people with 8 y.o. child.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway pic.twitter.com/MlwY9kmvCN — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2020

Она добавила, что ребенку оказали первую помощь и с ним все нормально.

Также женщина рассказала, что пускали к себе пострадавших.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что силовики во время обстрела резиновыми пулями на Кальварийской улице намеренно целились в репортеров.

По данным организации, журналисты стояли в стороне от протестующих в касках и ярких жилетах.

Около 21:00 в Минске была ранена в колено журналистка издания «Наша Нива» Наталья Лубневская. Она пожаловалась, что не чувствует ногу и была госпитализирована. Издание сообщило о пропаже главреда Егора Мариновича. От него пришло смс-сообщение «SOS». Возможно, он задержан.

Кроме того, военный спецназ направлял на людей боевое оружие.

В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.

Силовики массово задерживали протестующих во всех городах.

The police are trying to grab the protesters one at a time. The arrest is followed by severe beating.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/NqpjYLXtxq — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

«Много задержанных и в Пинске. Весь коридор устелен людьми лицом вниз, и ходят бьют ногами и дубинками. Всем шьют дела», - говорится в Сети.

Тем временем в Бресте, как пишет NEXTA, военные начали переходить на сторону протестующих.

«Я никого не ударю» — сказал военнослужащий. После этого машины развернулись и уехали.

Кроме того, в Бресте, раненому в живот резиновой пулей, милиционер ГАИ оказал первую помощь.

На вопрос, почему вы помогаете, он сказал: "Я же давал присягу"

Также он подсказал, как мирным людям безопасно пройти домой.

Около трех часов ночи люди начали расходиться по домам.

«Люди возвращаются домой победителями. Это был исторический вечер. Победа над тираном уже в ближайшие дни просто очевидна. Этот день окончен. Мы победили! Спецтехника и каратели возвращаются на базы через проспект Независимости и МКАД. Несмотря ни на что, минчане сегодня одолели одну из самых грозных диктатур мира. Набирайтесь сил, друзья! Это последние дни режима!», - писали в сети.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".